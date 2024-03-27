Происшествия 27 марта 2024, 16:15 ВСУ второй раз за день атаковали поселок Поляна в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские военные второй раз за день запустили беспилотник над поселком Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Однако повреждения получили промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия, написал он в Telegram-канале.

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Накануне Белгородскую область неоднократно атаковали ВСУ. В селе Богун-Городок противник сбросил с квадрокоптера три взрывных устройства, никто не пострадал.

В селе Головчино при украинских обстрелах повреждения получили три частных дома. Кроме того, ВСУ выпустили три минометных снаряда по селу Вязовое. Здесь в двух домах выбило стекла. Также в Минобороны сообщили о ликвидации 18 воздушных целей.