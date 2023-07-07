Происшествия 07 июля 2023, 22:42 Женщина пострадала от удара молнии в Коломне Baza: женщина получила ожог первой степени от удара молнии в Подмосковье Pxhere

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От удара молнии в Коломне пострадала одна женщина. Ее госпитализировали, сообщил Telegram-канал Baza.

Молния ударила около здания вокзала, где в этот момент находилась 43-летняя Елена. По данным канала, женщина получила ожог первой степени. Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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В Минздраве Московской области «360» сообщили, что женщину обследовали специалисты. По итогам проверки ее выписали на амбулаторное лечение. Состояние пострадавшей удовлетворительное, отметили в ведомстве.

Вечером в пятницу, 7 июля, Коломне прошел сильный ливень с грозой и градом. Молния также ударила рядом с людьми, которые пытались выбраться из образовавшей огромной лужи на одной из городских дорог. В результате ливня вода начала затапливать подъезды. Машины тонули в лужах.

Московское управление МЧС сообщило, что в ночь 8 июля в городе будет сильный ливень и гроза. Скорость ветра достигнет до 20 метров в секунду.