Происшествия 07 июля 2023, 21:57 Молния ударила рядом с людьми, которые спасались от грозы в Коломне Улицы в Коломне затопило из-за сильного дождя Скриншот

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Потоп образовался в Коломне из-за сильного дождя. Кадры спасающихся из воды людей разлетелись по Сети.

Судя по видео, мужчина помогал женщине выйти из лужи. В этом момент рядом с ними ударила молния. Также вода начала затапливать подъезды города.

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Как сообщают очевидцы, автомобили тонут в лужах. Столичное управление МЧС предупредило о том, что в ночь на субботу, 8 июля, в городе будет сильный дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду.

Улицы Омска затопило из-за сильного ливня. Вода стояла в переходах, а местным жителям пришлось перебираться по дорогам вплавь.