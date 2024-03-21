Эксклюзив 21 марта 2024, 16:40 Женщина пострадала при обрушении подъездной лестницы в Москве Лестница обрушилась перед подъездом жилого дома в Москве РИА «Новости»

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Лестница обрушилась перед подъездом жилого дома по адресу улица Константинова, дом 7 в Москве. Из-за этого пострадала женщина. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Женщина получила травмы, ступив на лестницу, которая провалилась под ней. Пострадавшая упала в дыру, но ее удалось вытащить прохожим.

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О причинах обрушения конструкции пока ничего не известно. К месту выехали экстренные службы.

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