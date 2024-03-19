Происшествия 19 марта 2024, 08:17 Пол ванной обрушился в подвал жилого дома в Энгельсе Прокуратура: житель Энгельса пострадал при обрушении пола в ванной

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В многоквартирном доме в Энгельсе пол в ванной комнате обрушился в подвал. Одного человека госпитализировали. Началась проверка, сообщила прокуратура Саратовской области.

Информация об обрушении в квартире дома по улице Вокзальной, 39а появилась в интернете. Зампрокурора Энгельса Иван Горин с председателем комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Энгельсского района Владимиром Неждановым выехали в указанный дом с проверкой.

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Пол в ванной комнате провалился в подвальное помещение. Один житель получил травмы, его госпитализировали. Специалисты установят причину обрушения, а прокуратура оценит соблюдение жилищного законодательства.

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