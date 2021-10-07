Женщина погибла в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла в Каменском районе. 46-летняя автоледи за рулем Nissan потеряла управление и вылетела в кювет. В результате сильного удара женщина вылетела из салона, а перевернувшаяся машина придавила ее. Она скончалась на месте. Ее супруг, который в момент ДТП также находился в авто, получил травмы и был доставлен в больницу.