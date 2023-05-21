21 мая 2023, 15:56
Женщина попала под колеса байка во время мотокросса под Краснодаром
Накануне в городе Крымск Краснодарского края во время чемпионата Южного федерального округа по мотокроссу зрительница попала под колеса байка. Женщина выбежала на трассу, а один из спортсменов не успел среагировать и сбил ее, сообщил в Telegram-канале глава администрации Крымского района Сергей Лесь.
«Вчера на трассу во время гонки выбежала женщина. И ей, и спортсмену оказана медицинская помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает», — написал Лесь.
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По данным kp.ru, пострадавшей оказалась одна из бабушек участника мотокросса. Она не смогла справиться с эмоциями.
Лесь рассказал изданию, что пожилая женщина сломала ногу. После происшествия организаторы не приостановили соревнования. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Момент происшествия попал на видео.
Ранее в районе 87-го километра на МКАД столкнулись легковая машина и мотоцикл. Нетрезвый байкер попытался сбежать с места ДТП, однако из-за своего состояния смог проехать только 50 метров. Авария собрала пробку.
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