Происшествия 21 мая 2023, 15:56 Женщина попала под колеса байка во время мотокросса под Краснодаром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Накануне в городе Крымск Краснодарского края во время чемпионата Южного федерального округа по мотокроссу зрительница попала под колеса байка. Женщина выбежала на трассу, а один из спортсменов не успел среагировать и сбил ее, сообщил в Telegram-канале глава администрации Крымского района Сергей Лесь.

«Вчера на трассу во время гонки выбежала женщина. И ей, и спортсмену оказана медицинская помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает», — написал Лесь.

Реклама

По данным kp.ru, пострадавшей оказалась одна из бабушек участника мотокросса. Она не смогла справиться с эмоциями.

Лесь рассказал изданию, что пожилая женщина сломала ногу. После происшествия организаторы не приостановили соревнования. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Момент происшествия попал на видео.

Ранее в районе 87-го километра на МКАД столкнулись легковая машина и мотоцикл. Нетрезвый байкер попытался сбежать с места ДТП, однако из-за своего состояния смог проехать только 50 метров. Авария собрала пробку.