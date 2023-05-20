Происшествия 20 мая 2023, 11:48 Авария с легковушкой и мотоциклом парализовала движение на МКАД Дептранс Москвы: на МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла РИА «Новости»

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Легковушка и мотоцикл столкнулись в районе 87-го километра на МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда», — сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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На месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Как прокомментировал один из очевидцев, мотоциклист пытался скрыться с места ДТП. Однако ему удалось проехать лишь около 50 метров — потом он упал. У водителя двухколесного транспорта рассечены нос и колено. По предположению свидетеля аварии, мотоциклист был либо пьян, либо находился в состоянии аффекта из-за произошедшего.

Ранее столкновение автомобилей перед Варшавским шоссе на МКАД попало на видео. Движение по трем полосам временно ограничили.