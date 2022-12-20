Происшествия 20 декабря 2022, 22:31 Жительница Курской области получила ранение при обстреле ВСУ Глава Курской области Старовойт: ВСУ вновь обстреляли Суджанский район, ранена женщина РИА «Новости»

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Жительница села Махновка была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские военные вновь атаковали Суджанский район в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка. Система СМС-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала», — написал он.

Он сообщил, что при обстреле ВСУ повреждения получили три дома. Один их них загорелся и не подлежит восстановлению. Губернатор опубликовал фотографии с места происшествия. На кадрах видны разрушенные дома, один из которых объят огнем.

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Старовойт пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Махновки. Губернатор отметил, что на места ЧП работают спецслужбы.

Накануне украинские военные вели обстрел по селу Елизаветовка Курской области. Местные жители насчитали около девяти прилетов. В результате сильные повреждения получил жилой дом. Власти пообещали в кратчайшие сроки оказать владельцам дома всю необходимую помощь. Пострадавших в результате происшествия нет.