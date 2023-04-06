Эксклюзив 06 апреля 2023, 14:21 Женщина получила перелом в ДТП с двумя машинами в Раменском — источник Источник «360»: женщину госпитализировали с переломом после ДТП в Раменском Телеканал «360»

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В Раменском произошла авария с участием двух машин, рассказал источник «360». По его словам, травмы получила женщина — с переломом шейного отдела позвоночника ее отправили в больницу.

Днем 6 апреля столкнулись внедорожник «Нива» и КамАЗ. Грузовик врезался в правую переднюю часть отечественного автомобиля — в результате удара пострадала женщина. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Медики отправили получившую травмы в больницу. Там ее осмотрели и заявили, что у нее перелом шейного отдела позвоночника.

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Как скоро пострадавшая поправится — пока неизвестно. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают виновника аварии.

В начале марта на Калужском шоссе в Москве столкнулись перевозивший рабочих автобус и КамАЗ. В результате столкновения с большегрузом три человека получили травмы, один из них отказался от оказания медицинской помощи. Двух других доставили в больницы — пострадавшие травмировали животы и головы. Из-за аварии пришлось перекрыть две из четырех полос.