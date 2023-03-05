Эксклюзив 05 марта 2023, 08:19 Автобус с рабочими столкнулся с КамАЗом на Калужском шоссе в Москве, есть пострадавшие Источник «360»: автобус с рабочими столкнулся с КамАЗом на Калужском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Три человека пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом на Калужском шоссе в Москве, сообщил источник «360». По предварительным данным, авария произошла в районе деревни Сосенки. Автобус, столкнувшийся с большегрузом, перевозил рабочих.

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По данным источника, один из пострадавших отказался от госпитализации. Еще двух мужчин доставят в больницы — у них выявили травмы головы и живота. На месте аварии перекрыто две полосы из четырех.