Женщина получила ожоги 35% поверхности тела при ЧП в отеле Перми

Одна из пострадавших при прорыве трубы в мини-отеле «Карамель» в Перми находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено более трети тела, рассказали «360» в лечебном учреждении.

Женщина получила ожоги 35% поверхности тела. Ей 33 года, уточнил заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга Андрей Бабиков. Еще один 35-летний постоялец хостела обварился не так сильно. Медики диагностировали ему 20% повреждений. У мужчины 28 лет площадь ожоговых ран составила 15% поверхности тела.

«Состояние женщины оценивается как тяжелое, состояние мужчин — средней тяжести», — заметили в центре.

Больных направили на комплексное обследование. Им предоставляется все необходимое лечение.

В региональном Минздраве «360» подтвердили, что среди пяти погибших в результате ЧП есть один несовершеннолетний.

«Один ребенок погиб», — отметили в ведомстве, не уточнив пол и возраст несовершеннолетней жертвы.

Кроме трех госпитализированных на амбулаторном лечении находятся еще трое.

Хостел на улице Советской Армии в Перми располагался на цокольном этаже. После случившегося в Совете Федерации предложили запретить размещение таких гостиниц в подвалах.