Запрет хостелов в подвалах обсудят после трагедии в отеле Перми

Размещение хостелов в подвалах хотят запретить. Поводом для этого стала трагедия в Перми, где из-за прорыва трубы в мини-отеле «Карамель» погибли пять человек, в том числе ребенок.

Соответствующие изменения в действующее законодательство о хостелах обсудят в Совете Федерации, рассказал РИА «Новости» председатель комитета верхней палаты российского парламента по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

«Этот случай будет однозначно проанализирован в нашем комитете», — подчеркнул он.

Мельниченко напомнил, что после инициативы об ужесточении требований к хостелам в свое время законодатели запретили размещать гостиницы в жилых домах.

«Видимо, пришло время опять вернуться к теме регулирования деятельности хостелов и вносить необходимые изменения в законодательство», — отметил сенатор.

По словам Мельниченко, нельзя размещать хостелы в подвалах, где проходят коммуникации. В комитете намерены проанализировать действующую нормативно-правовую базу в течение недели. После этого в Совфеде предложат, как именно изменить законодательство, чтобы исключить повторение подобной трагедии.

В отеле на улице Советской Армии рано утром 20 января прорвало трубу с кипятком. Горячая вода залила один из номеров. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Их тела уже вынесли из здания.

Пострадали шестеро: трое находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести, еще три человека от госпитализации отказались и будут проходить амбулаторное лечение.

СК возбудил уголовное дело после случившегося. Проверкой занялась региональная прокуратура. Хостел, хоть и работал легально, но через месяц его должны были закрыть по предписанию МЧС.