Происшествия 03 апреля 2024, 21:22 Женщина погибла в результате украинского обстрела Донецка Глава ДНР Пушилин: одна женщина погибла при обстреле ВФУ в Донецке РИА «Новости»

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Одна женщина скончалась из-за украинского обстрела Куйбышевского района Донецка. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Одна женщина погибла, еще три получили ранения различной степени тяжести вследствие обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка», — написал он.

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По словам Пушилина, всем раненым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в ходе обстрела получили повреждения два жилых дома в Донецке и Горловке. Всего зафиксировали 38 обстрелов, военные ВСУ пустили 113 снарядов, применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, включая снаряды кассетного типа, а также использовали БПЛА-камикадзе.

Ранее жительница села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области погибла при обстреле ВСУ. В момент атаки она находилась на улице и умерла до приезда скорой.