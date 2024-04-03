03 апреля 2024, 21:22
Женщина погибла в результате украинского обстрела Донецка
Глава ДНР Пушилин: одна женщина погибла при обстреле ВФУ в Донецке
Одна женщина скончалась из-за украинского обстрела Куйбышевского района Донецка. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Одна женщина погибла, еще три получили ранения различной степени тяжести вследствие обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка», — написал он.
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По словам Пушилина, всем раненым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также в ходе обстрела получили повреждения два жилых дома в Донецке и Горловке. Всего зафиксировали 38 обстрелов, военные ВСУ пустили 113 снарядов, применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, включая снаряды кассетного типа, а также использовали БПЛА-камикадзе.
Ранее жительница села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области погибла при обстреле ВСУ. В момент атаки она находилась на улице и умерла до приезда скорой.
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