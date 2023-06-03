Эксклюзив 03 июня 2023, 08:58 Женщина погибла при столкновении легковушки и груженой фуры под Москвой «360»: при столкновении легковушки и фуры возле деревни Кресты погибла женщина РИА «Новости»

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В районе деревни Кресты столкнулись Chevrolet и груженая Scania с белорусскими номерами. В результате аварии погибла женщина, сообщил «360» источник.

Тело погибшей зажало. На месте происшествия работает скорая, полиция и спасатели. Авто сильно повреждены, начался разлив топлива.

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«Отключить АКБ возможности нет», — передал источник.

Причины аварии пока выясняются.

Ранее трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Нижегородской области при столкновении легковушки с «Газелью».