03 июня 2023, 08:58
Женщина погибла при столкновении легковушки и груженой фуры под Москвой
«360»: при столкновении легковушки и фуры возле деревни Кресты погибла женщина
В районе деревни Кресты столкнулись Chevrolet и груженая Scania с белорусскими номерами. В результате аварии погибла женщина, сообщил «360» источник.
Тело погибшей зажало. На месте происшествия работает скорая, полиция и спасатели. Авто сильно повреждены, начался разлив топлива.
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«Отключить АКБ возможности нет», — передал источник.
Причины аварии пока выясняются.
Ранее трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Нижегородской области при столкновении легковушки с «Газелью».
ДТП
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