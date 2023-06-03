Происшествия 03 июня 2023, 08:27 Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Нижегородской области Пять человек погибли при столкновении легковушки с «Газелью» в Нижегородской области

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В Воротынском районе Нижегородской области при столкновении легкового автомобиля и «Газели» погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Авария произошла на подъезде в Воротынцу около 05:20 на федеральной трассе М7 «Волга». Легковая машина, ехавшая из Москвы в Казань, врезалась в «Газель». В результате двое детей и двое взрослых погибли на месте. Еще один ребенок и взрослый с травмами поступили в больницу, позже несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении.

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«В реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП — ребенок 2020 года рождения», — написал Гусейнов.

По его словам, еще одна женщина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Накануне смертельное ДТП произошло на федеральной трассе на горном перевале Мандрик в Бурятии. Автобус с пассажирами врезался в автомобиль Toyota Probox. В результате аварии погибли водитель и пассажирка иномарки.