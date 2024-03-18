Происшествия 18 марта 2024, 16:32 Женщина подкурила от Вечного огня в Краснодаре и подожгла венок МВД: в Краснодаре подкурившая от Вечного огня женщина подпала под следствие Пресс-служба МВД

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Жительница Майкопа подпала под уголовное дело в Краснодаре за то, что подкурила от Вечного огня и бросила туда венок, находившийся на мемориале. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу.

Венок загорелся, звезда мемориального комплекса «Вечный огонь» на Северной улице оплавилась. Полицейские немедленно прибыли на место и задержали 47-летнюю подозреваемую.

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Судя по внешним признакам, она была пьяна. Приезжую доставили в отдел. В отношении нее возбудили дело по статье об уничтожении или повреждение объектов культурного наследия. Максимальная санкция по этой статье предполагает лишение свободы на три года. Расследование продолжается.

В Невинномысске трое россиян 1 марта пытались ногами сбить пламя с Вечного огня. Их приятель снимал все на камеру. Одного из подозреваемых задержали, остальных объявили в розыск. После случившегося возбудили дело о реабилитации нацизма.