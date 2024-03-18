Происшествия 18 марта 2024, 16:10 Трое россиян на Ставрополье осквернили Вечный огонь и попали на видео СК объявил в розыск двух мужчин за осквернение Вечного огня в Невинномысске

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В Невинномысске троих жителей соседних республик заподозрили в осквернении символов воинской славы России. Действия молодых людей попали на видео, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в Невинномысске вечером 1 марта подозреваемые около Обелиска «Вечная Слава» осквернили «Вечный огонь». Трое молодых людей ногами пытались сбить пламя. Весь процесс снимал на камеру смартфона их приятель.

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Следователям удалось задержать одного из подозреваемых, его отправили в изолятор. Еще двух нарушителей объявили в розыск.

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело и собирать доказательства для суда.

Ранее в Ленинградской области сотрудники полиции объявили в розыск подростка, потушившего огонь мемориала «Памяти павших» в городе Кириши. Мальчик бросил в пламя снежок и скрылся.