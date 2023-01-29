Происшествия 29 января 2023, 11:30 Девушка сбила четырех пешеходов в Екатеринбурге Госавтоинспекция: четыре пешехода пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге Госавтоинспекция Екатеринбурга / Telegram

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В Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Молодая девушка наехала на пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Екатеринбурга / Telegram Госавтоинспекция Екатеринбурга / Telegram

Инцидент произошел вечером в субботу. Двадцатилетняя девушка, которая впервые села за руль год назад, при запрещающем сигнале светофора решила быстро проехать перекресток и чуть было не столкнулась с другим автомобилем. Увернувшись, она выехала прямо на тротуар и наехала на пешеходов.

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«В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний — 17-летний молодой человек. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

Девушка объяснила сотрудникам Госавтоинспекции, что спешила забрать ребенка от подруги и подумала, что успеет проехать перекресток.

Накануне в Ленобласти столкнулись автобус и легковушка. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась в машине. Водителя автобуса отправили на медосвидетельствование.