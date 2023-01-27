Происшествия 27 января 2023, 15:39 Женщина погибла в Ленобласти после столкновения автобуса с легковушкой

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ДТП произошло на трассе А-180 «Нарва» в Ленобласти, там столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла, когда автобус поворачивал с дороги. Легковый автомобиль ехал без включенных фар. Поэтому водитель автобуса не заметил его и не пропустил. Вследствие этого произошло столкновение.

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Как добавила «Национальная служба новостей», пассажирка машины погибла. Водителя автобуса отправили на освидетельствование.