Происшествия 31 мая 2023, 14:01 Женщина на электросамокате попала под колеса трамвая в центре Москвы Трамвай сбил женщину на электросамокате в центре Москвы РИА «Новости»

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Электросамокатчицу с серьезными травмами госпитализировали после наезда трамвая в столице. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Женщина, управляя электросамокатом, переезжала пути в Садовническом проезде в столице и попала под трамвай № 39. В результате ДТП жительница Москвы получила серьезные травмы, ее увезли в больницу. В трамвае обошлось без пострадавших.

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По информации СМИ, электросамокатчица утром 31 мая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

«По предварительным данным, женщина, управлявшая самокатом, не убедилась в безопасности пересечения проезжей части, не спешилась и допустила столкновение с трамваем», — уточнили в пресс-службе столичного метрополитена.

Москвичам и гостям столицы напомнили, что на пешеходном переходе необходимо спешиваться и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой.

Ранее 10-летнего ребенка сбила машина на юго-востоке Москвы. Прибывшая на место бригада скорой помощи осматрела пешехода. Из-за аварии перекрыли две полосы в сторону Московской области.