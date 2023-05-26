Эксклюзив 26 мая 2023, 09:50 Десятилетнего ребенка сбила машина на юго-востоке Москвы Источник «360»: Fiat сбил 10-летнего мальчика на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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На Люблинской улице на юго-востоке Москвы водитель автомобиля Fiat не уступил дорогу 10-летнему мальчику. Об этом «360» сообщил источник.

«Автомобиль Fiat наехал на пешехода — ребенка 10 лет. Бригада скорой помощи на месте, медики осматривают пешехода», — отметил источник.

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Он уточнил, что из-за аварии перекрыли две полосы в сторону Московской области. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

В среду, 24 мая, ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе на востоке Москвы.