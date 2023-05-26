26 мая 2023, 09:50
Десятилетнего ребенка сбила машина на юго-востоке Москвы
Источник «360»: Fiat сбил 10-летнего мальчика на юго-востоке Москвы
На Люблинской улице на юго-востоке Москвы водитель автомобиля Fiat не уступил дорогу 10-летнему мальчику. Об этом «360» сообщил источник.
«Автомобиль Fiat наехал на пешехода — ребенка 10 лет. Бригада скорой помощи на месте, медики осматривают пешехода», — отметил источник.
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Он уточнил, что из-за аварии перекрыли две полосы в сторону Московской области. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
В среду, 24 мая, ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе на востоке Москвы.
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