Происшествия 02 января 2023, 03:35 Женщина на автомобиле пыталась протаранить ворота штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке РИА «Новости»

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Неизвестная женщина за рулем автомобиля утром 1 января попыталась протаранить ворота штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ее остановили полицейские, написало издание The Atlas News.

Правоохранители окружили машину и поинтересовались о причинах поступка дебоширки. Вскоре появились медики, они оказали помощь автоледи — ее положили на носилки, а затем поместили в карету скорой.

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Источник в полиции пояснил, что у женщины был «психический приступ». Позднее выяснилось, что ей 53 года и ее направили на психиатрическую экспертизу в больницу Бельвю. Правоохранители не стали раскрывать личность женщины.

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В США в первый день нового года произошла стрельба. В городе Дарем из проезжающего автомобиля раздались выстрелы, в результате чего пострадали пять человек.