Мир 02 января 2023, 02:57 Пятеро американцев пострадали в результате стрельбы из проезжающего мимо авто WBTW: пять человек ранены в результате стрельба в американском городе Дареме РИА «Новости»

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Пять человек получили ранения в результате стрельбы из машины, проезжавшей мимо, в первый день нового года. ЧП произошло в американском городе Дарем, штат Северная Каролина. Об этом сообщил телеканал WBTW.

Двое из пострадавших попали в больницу с травмами, опасными для жизни. Среди них — один несовершеннолетний. В данный момент все пятеро находятся в стабильном состоянии.

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Как сообщили полицейские, неизвестные открыли стрельбу, проезжая мимо ресторана Subway на авто. Свидетели с места происшествия рассказали, что это была старая модель седана Honda черного цвета.

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Ранее сообщалось о стрельбе в Стокгольме возле ресторана McDonald’s перед новогодней ночью. Ранения получили три человека, один из них умер в больнице от полученных травм. Предварительно, действовала группировка. Нападавшие запустили салюты, чтобы полиция не услышала выстрелы.