Происшествия 03 декабря 2022, 00:01 Женщина и семеро детей отравились угарным газом в Кировской области — власти Губернатор Кировской области Соколов: мать и семеро детей отравились угарным газом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вечером 2 декабря в частном доме в селе Калинино Малмыжского района мать и семеро детей в возрасте от года до 14 лет отравились угарным газом, сообщил в Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.

«Все живы, в сознании. Всех направили в ЦРБ Малмыжа. Дал распоряжение оказать детям и маме необходимую медицинскую помощь. За состоянием буду следить лично. На данный момент оно оценивается как среднетяжелое», — добавил глава Кировской области.

Реклама

По предварительной информации, семья отравилась угарным газом из-за неисправного дымохода в доме. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Реклама

Ранее сообщалось, что вечером на улице Талалихина в Москве произошел пожар. Возгорание началось на складе Микояновского мясокомбината. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 12 человек. «360» опубликовал видео тушения пожара.