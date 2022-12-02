02 декабря 2022, 23:04
Появилось видео с места пожара на складе Микояновского мясокомбината
Видео «360»: множество пожарных машин прибыло на тушение склада Микояновского мясокомбина
Оператор «360» снял обстановку возле горящего склада Микояновского мясокомбината. На кадрах видно множество пожарных машин, одна из них раскатала два пожарных рукава и одновременно подает воду для тушения огня и набирает ее из люка водоканала. Над зданием видны густые клубы дыма.
Спасатели присвоили пожру второй ранг сложности из пяти. Пожар начался на территории комбината по улице Талалихина в 21:16. Полыхает крыша строения площадью 100 на 200 метров. Информации о пострадавших пока не поступало, из склада спасатели эвакуировали 12 сотрудников.
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Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе пожара, чтобы исследовать их на наличие загрязняющих веществ.
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