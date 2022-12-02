Эксклюзив 02 декабря 2022, 23:04 Появилось видео с места пожара на складе Микояновского мясокомбината Видео «360»: множество пожарных машин прибыло на тушение склада Микояновского мясокомбина

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Оператор «360» снял обстановку возле горящего склада Микояновского мясокомбината. На кадрах видно множество пожарных машин, одна из них раскатала два пожарных рукава и одновременно подает воду для тушения огня и набирает ее из люка водоканала. Над зданием видны густые клубы дыма.

Спасатели присвоили пожру второй ранг сложности из пяти. Пожар начался на территории комбината по улице Талалихина в 21:16. Полыхает крыша строения площадью 100 на 200 метров. Информации о пострадавших пока не поступало, из склада спасатели эвакуировали 12 сотрудников.

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Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе пожара, чтобы исследовать их на наличие загрязняющих веществ.

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