22 января 2021, 17:28
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Ленобласти
Женщина и семилетний ребенок пострадали в аварии с участием иномарки и грузовика на Мурманском шоссе в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
ДТП случилось в деревне Волосово на 71-м километре Мурманского шоссе. На дороге столкнулись Skoda Kodiaq и грузовик, после чего обе машины улетели в кювет.
Травмы получила женщина и семилетний ребенок, отметило информационное агентство «Невские новости». На место происшествия приехала скорая помощь, медики оказали помощь пострадавшим.
Ранее иномарка и грузовик столкнулись на трассе Выкса — Вознесенское — Сатис в Нижегородской области. Два человека погибли.