Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Ленобласти

ДТП случилось в деревне Волосово на 71-м километре Мурманского шоссе. На дороге столкнулись Skoda Kodiaq и грузовик, после чего обе машины улетели в кювет.

Травмы получила женщина и семилетний ребенок, отметило информационное агентство «Невские новости». На место происшествия приехала скорая помощь, медики оказали помощь пострадавшим.

Ранее иномарка и грузовик столкнулись на трассе Выкса — Вознесенское — Сатис в Нижегородской области. Два человека погибли.