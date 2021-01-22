22 января 2021, 16:55
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Нижегородской области
Иномарка и грузовик столкнулись на трассе Выкса — Вознесенское — Сатис в Нижегородской области, информирует РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Уточняется, что авария произошла на 109-м километре дороги. По предварительной информации, женщина за рулем легкового авто не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В итоге машина попала под фуру. Водитель и пассажир, 36-летний мужчина, скончались от полученных травм.
По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины ДТП.