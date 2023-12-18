Эксклюзив 18 декабря 2023, 00:05 Женщина и ребенок погибли во время пожара в Мытищах Мать и ее трехлетний ребенок стали жертвами пожара в Мытищах

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Мать и ребенок погибли в результате пожара в Мытищах. Возгорание произошло в ЖК «Новое Медведково» на улице Кадомцева, сообщил источник «360».

Местные жители увидели задымление в окне одной из квартир, на место случившегося оперативно прибыли экстренные службы. Однако они не могли подъехать к дому из-за припаркованных у ЖК автомобилей.

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«Горит квартира на Кадомцева, дом 2, просят отогнать машины от „Бристоля“, пожарные проехать не могут», — рассказала очевидица.

Спасателям удалось вызволить из квартиры мать с ребенком и потушить огонь. Врачи пытались откачать пострадавших, но сделать этого не удалось.

«Врачи очень старались, но малыша после пожара на Кадомцева откачать не смогли. В итоге погибла женщина 35 лет и ребенок — три года», — сообщила еще одна свидетельница случившегося.

Телеканал «360»

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Чем именно была нагружена розетка — неизвестно.

«Пожарные сказали: „Не используйте китайские гирлянды, от них сейчас много бед“. В данном случае было замыкание в розетке», — поделились местные жители.

Накануне пожар вспыхнул в кафе на Вятской улице в Москве. В результате произошло частичное обрушение конструкций здания.