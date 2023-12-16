Эксклюзив 16 декабря 2023, 21:22 Посетителей кафе в Москве эвакуировали из-за пожара Источник «360»: людей начали эвакуировать из горящего кафе в Москве РИА «Новости»

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Эвакуация посетителей началась из горящего кафе на Вятской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, из-за пожара произошло частичное обрушение конструкций здания. Сейчас из помещения идет дым. Другие подробности случившегося не уточнялись, информации о пострадавших не поступало.

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Открытое горение удалось ликвидировать. До приезда спасателей горящее здание покинули 150 человек, сообщил источник.

Накануне пожар вспыхнул в московской конюшне на Лосиноостровской улице в Восточном административном округе. Огонь охватил деревянную отделку помещения. Животных в стойлах не было. Пожарные локализовали возгорание.