16 декабря 2023, 21:22
Посетителей кафе в Москве эвакуировали из-за пожара
Источник «360»: людей начали эвакуировать из горящего кафе в Москве
Эвакуация посетителей началась из горящего кафе на Вятской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360».
По его данным, из-за пожара произошло частичное обрушение конструкций здания. Сейчас из помещения идет дым. Другие подробности случившегося не уточнялись, информации о пострадавших не поступало.
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Открытое горение удалось ликвидировать. До приезда спасателей горящее здание покинули 150 человек, сообщил источник.
Накануне пожар вспыхнул в московской конюшне на Лосиноостровской улице в Восточном административном округе. Огонь охватил деревянную отделку помещения. Животных в стойлах не было. Пожарные локализовали возгорание.
Пожары
Москва 2023
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