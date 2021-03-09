Женщина и ребенок погибли в столкновении легковушки и грузовика под Рязанью

Произошла авария в Рязанской области. Два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Водитель второго попал в больницу. С ним находились двое пассажиров: женщина и ребенок. Они погибли. Ранее во Владивостоке пьяный водитель розовой Mitsubishi Mirage сбил ворота и въехал на территорию детского сада. При задержании он оказал сопротивление полицейским.