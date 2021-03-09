Пьяный водитель на розовом авто сбил ворота детсада во Владивостоке

Во Владивостоке пьяный водитель розовой Mitsubishi Mirage сбил ворота и въехал на территорию детского сада. При задержании он оказал сопротивление полицейским.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управлять транспортным средством, 33-лений местный житель сел за руль автомашины Mitsubishi Mirage. Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения», — рассказали в МВД региона.

Госавтоинспекторы успели приехать на место ДТП, когда водитель еще не покинул его. При задержании мужчина оказал сопротивление. В его отношении составили административные материалы по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Источник фото: УМВД России по Приморскому краю

Во время ДТП никто не пострадал.

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