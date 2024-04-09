Важное 09 апреля 2024, 15:06 Женщина и ребенок погибли в брянском поселке при обстреле ВСУ Богомаз: ВСУ ударили по поселку Климово, погибли женщина и ребенок РИА «Новости»

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Поселок Климово в Брянской области попал под артиллерийский обстрел ВСУ. В результате атаки погибли женщина и ребенок, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие — женщина и ребенок», — отметил он.

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Богомаз добавил, что, по предварительным данным, еще трое мирных жителей пострадали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Из-за атаки ВСУ также загорелся жилой дом, осколки снарядов частично повредили несколько автомобилей.

Специалисты выехали на обследование подвергшейся обстрелу территории. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

В Суземском районе Брянской области 7 апреля уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.