Происшествия 07 апреля 2024, 17:43 Украинский дрон уничтожили под Брянском Губернатор Богомаз: украинский беспилотник ликвидировали в Суземском районе

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Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

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После украинские террористы атаковали село Курковичи под Брянском. В населенном пункте из-за атаки нарушено энергоснабжение. На месте уже работают оперативные и экстренные службы. Никто из жителей не пострадал.

Ранее ВСУ ударили по поселку Красный Бор в Брянской области. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказали необходимую медпомощь. Повреждения получили несколько жилых домовладений.