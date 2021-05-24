Тела молодой женщины и шестилетнего ребенка обнаружили в съемной квартире в Дербенте. По предварительным данным, они погибли после отравления в местном кафе, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Трупы обнаружили после того, как из квартиры одного из домов в Офицерском переулке госпитализировали в больницу 28-летнюю девушку, работавшую косметологом. В больнице ей поставили диагноз «отравление неясного генеза». Все проживавшие в этой квартире приехали в Дербент из Махачкалы, уточнил источник.

Точная причина смерти погибших будет установлена после экспертизы. По предварительным данным, они могли отравиться в одном из кафе на улице Пушкина. Сейчас правоохранители ведут проверку, выясняя все обстоятельства случившегося. Заведение, где пообедали женщины и ребенок, также ждет проверка.

В марте в Дагестане дважды произошло массовое отравление людей. В начале месяца 27 детей с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы в Махачкале. С похожими симптомами в больницу попали также 22 взрослых. А в конце месяца также с признаками кишечной инфекции в больницу Гергебильского района доставили 13 ребят.