Более 10 детей из Дагестана попали в больницу с отравлением

Массовое отравление опять произошло в Дагестане. С признаками кишечной инфекции 13 детей доставили в больницу Гергебильского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство организовало проверку выполнения законодательства о санитарном эпидемиологическом благополучии населения из-за массового отравления детей.

«По предварительной информации, с 22 марта 2021 в Гергебильскую Центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет», — заявила представительница прокуратуры.

Местная жительница рассказала, что у нее заболел сын 3,5 года. После того, как мама забрала его из садика, мальчика постоянно рвало, была диарея. По ее словам, все дети из группы ее ребенка тоже болеют.

В прокуратуре добавили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки организованной по факту случившегося.

В начале марта 27 детей с симптомами кишечной инфекции госпитализировали в Махачкале. С похожими симптомами в больницу попали также 22 взрослых. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».