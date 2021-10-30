Женщина и младенец погибли в ДТП на трассе «Кавказ»

В Ингушетии на федеральной трассе «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. В аварии погибли женщина и новорожденный ребенок, еще восемь детей пострадали.

ДТП произошло на трассе «Кавказ» недалеко от Назрановской крепости, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель Lada пошел на обгон и врезался в ехавший по встречной полосе «КамАЗ». Правоохранители начали проверку после случившегося.

«В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, по пути в больницу скончался новорожденный ребенок», — уточнили в ведомстве.

В Детскую республиканскую клиническую больницу доставили еще восемь пострадавших детей. Все они ехали в легковом автомобиле.

На ЦКАД в районе развязки на Ногинск в результате аварии погиб один человек, трое пострадали.