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    30 октября 2021, 02:10

    Женщина и младенец погибли в ДТП на трассе «Кавказ»

    МВД: в аварии на федеральной трассе в Ингушетии погибли женщина и новорожденный ребенок

    Александра Ломейко

    В Ингушетии на федеральной трассе «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. В аварии погибли женщина и новорожденный ребенок, еще восемь детей пострадали.

    ДТП произошло на трассе «Кавказ» недалеко от Назрановской крепости, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

    По предварительным данным, водитель Lada пошел на обгон и врезался в ехавший по встречной полосе «КамАЗ». Правоохранители начали проверку после случившегося.

    «В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, по пути в больницу скончался новорожденный ребенок», — уточнили в ведомстве.

    В Детскую республиканскую клиническую больницу доставили еще восемь пострадавших детей. Все они ехали в легковом автомобиле.

    На ЦКАД в районе развязки на Ногинск в результате аварии погиб один человек, трое пострадали.