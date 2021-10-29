29 октября 2021, 22:38
Смертельная авария случилась на ЦКАД. Видео
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении легковушек на ЦКАД
Смертельное столкновение автомобиля BMW с легковым автомобилем произошло на Центральной кольцевой автодороге в районе развязки, уходящей в Ногинск. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, в результате ДТП погиб один человек, еще трое получили ранения.
В распоряжении «360» оказались фото и видео с места событий.
Источник фото: телеканал «360»
На опубликованных кадрах видно, что автомобиль BMW получил незначительные повреждения передней части. Вторая машина после столкновения превратилась в груду искореженного металла.
На место прибыли сотрудники полиции которые разберутся в обстоятельствах аварии. На момент публикации «360» не смог получить комментарий пресс-службы подмосковного главка МВД.