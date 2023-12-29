Происшествия 29 декабря 2023, 10:44 Женщина и двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области СК: в Калаче-на-Дону Волгоградской области пожар унес жизни трех человек Пресс-служба МЧС

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Пожар произошел в Калаче-на-Дону в частном доме, где проживала семья из шести человек. Женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба СК России по Волгоградской области.

В ночь на 29 декабря в одной из комнат возник пожар, который унес жизни 34-летней женщины и ее детей шести лет и одного года. От угарного газа также пострадал двухлетний ребенок. Отец семьи и совершеннолетний сын находились в момент пожара вне дома. Следователи начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки», — указали в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы. Один человек насмерть отравился угарным газом, от возгорания пострадали семеро взрослых и один ребенок. Погибший оказался курьером, который не успел эвакуироваться с лестничной площадки.