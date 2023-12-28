28 декабря 2023, 12:04
Человек погиб при пожаре на северо-востоке Москвы
Источник «360»: во время пожара на Алтуфьевском шоссе в Москве погиб человек
В Северо-Восточном округе Москвы на Алтуфьевском шоссе при пожаре в жилом доме погиб человек. Огонь охватил квартиру на 18-м этаже, сообщил источник «360».
По его данным, всего удалось спасти пятерых жильцов. В частности, с 17-го этажа эвакуировали двух человек, а из квартиры на 18-м этаже — одного взрослого и ребенка. Вывели на улицу еще 12 жителей.
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Собеседник «360» уточнил, что в четырехкомнатной квартире на 18 этаже загорелись мебель и личные вещи. Пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров.
Огонь уже потушили. Сейчас пожарные приступили к разбору и проливке сгоревшего помещения. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.
Столичный СК начал доследственную проверку. По их данным, 51-летний мужчина отравился угарным газом и скончался в машине скорой помощи.
«Следователями столичного СК осматривается место происшествие, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.
UPD: всего спасли 17 человек с 15, 17, 18, 19 этажей. Пострадали семеро взрослых и один ребенок. Последнего увезли в Филатовскую больницу.
Движение по дублеру Алтуфьевского шоссе в сторону МКАД перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб. Очевидец добавил, что дым в квартире прошел насквозь и выходит с другой стороны дома.
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