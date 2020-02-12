Женщина, бросившая ребенка возле метро, попала на видео. Полиция ее уже ищет

Московские полицейские ищут женщину, которая бросила двухмесячного младенца возле подземного перехода метро. Она попала на камеры видеонаблюдения.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что сейчас идет розыск женщины. Мальчика пока отправили в больницу имени Сперанского, передает РИА «Новости».

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова уточнила, что состояние мальчика удовлетворительное.

В Следственном комитете рассказали, что ребенка, которому на вид два-три месяца, на снегу обнаружил сотрудник Московского метрополитена. Мальчик был на улице, рядом со входом на станцию метро «Парк Победы». Младенца сразу же отправили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В полиции рассказали, что мальчика нашли закутанным в одеяло около 05:00 12 февраля.

После обнаружения ребенка столичные следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.