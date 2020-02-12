Женщина, бросившая ребенка возле метро, попала на видео. Полиция ее уже ищет
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что сейчас идет розыск женщины. Мальчика пока отправили в больницу имени Сперанского, передает РИА «Новости».
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова уточнила, что состояние мальчика удовлетворительное.
В Следственном комитете рассказали, что ребенка, которому на вид два-три месяца, на снегу обнаружил сотрудник Московского метрополитена. Мальчик был на улице, рядом со входом на станцию метро «Парк Победы». Младенца сразу же отправили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В полиции рассказали, что мальчика нашли закутанным в одеяло около 05:00 12 февраля.
После обнаружения ребенка столичные следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.