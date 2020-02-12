Двухмесячного младенца бросили в переходе московского метро

Неизвестные бросили маленького ребенка в переходе станции метро «Парк Победы» в Москве. Малыша завернули в одеяло и оставили одного. Полиция начала проверку.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что информация об обнаружении младенца поступила в 05:12 12 февраля.

«Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение родителей, которые оставили без присмотра младенца недалеко от подземного перехода „Парк Победы“», — уточнили в ведомстве.

Малыша уже передали медикам. При необходимости ему окажут квалифицированную помощь.

По данным Telegram-канала «112», найденному младенцу около двух месяцев. Его оставили в переходе, завернув в одеяло.