Женщина без прав врезалась в грузовой поезд в Омске, погибла ее пассажирка

В Омске женщина погибла в результате столкновения легковушки с товарным поездом. За рулем находилась ее подруга, которую в декабре лишили прав.

Авария произошла в ночь на 27 января в Кировском округе Омска. Как сообщило РИА «СуперОмск» со ссылкой на Госавтоинспекцию, 35-летняя омичка, управляя Datsun on-DO, выехала на железнодорожный переезд возле дома № 51 по улице Новостройка, несмотря на запрещающий сигнал светофора, и влетела под грузовой состав.

В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, водитель получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Личность погибшей пассажирки устанавливается.

В ГИБДД агентству рассказали, что женщину, управлявшую Datsun, в декабре 2019 года лишили прав на 18 месяцев.

В пресс-службе омского управления МЧС рассказали, что к ним сообщение об аварии поступило в 00:50 (21:50 26 января по московскому времени). В ликвидации последствий аварии участвовали 14 спасателей и четыре единицы техники.