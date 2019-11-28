Грузовой состав протаранил машину в Кузбассе

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на перегоне «Юрга-1 — Тутальская» в Кузбассе. Один из вагонов состава сошел с рельсов. Из-за случившегося задержали пассажирские поезда.

Авария произошла около 01:45 по московскому времени 28 ноября, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

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Причиной столкновения, по предварительной версии, стал «несанкционированный выезд водителя легкового автомобиля на железнодорожные пути».

В пресс-службе подчеркнули, что машинист поезда заметил машину и применил экстренное торможение. Из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

«В результате произошел сход тележки одного вагона в грузовом поезде», — отметили в транспортной компании.

Из-за инцидента на 37 мину задержался пассажирский поезд № 91, следовавший из Северобайкальска в Москву. На 21 минуту позже прибыл и поезд № 99 «Владивосток — Москва».

К месту случившегося отправили специалистов железной дороги и восстановительный поезд.

Данных о состоянии водителя автомобиля нет.