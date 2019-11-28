Грузовой состав протаранил машину в Кузбассе
Авария произошла около 01:45 по московскому времени 28 ноября, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
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Причиной столкновения, по предварительной версии, стал «несанкционированный выезд водителя легкового автомобиля на железнодорожные пути».
В пресс-службе подчеркнули, что машинист поезда заметил машину и применил экстренное торможение. Из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.
«В результате произошел сход тележки одного вагона в грузовом поезде», — отметили в транспортной компании.
Из-за инцидента на 37 мину задержался пассажирский поезд № 91, следовавший из Северобайкальска в Москву. На 21 минуту позже прибыл и поезд № 99 «Владивосток — Москва».
К месту случившегося отправили специалистов железной дороги и восстановительный поезд.
Данных о состоянии водителя автомобиля нет.