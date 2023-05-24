Происшествия 24 мая 2023, 09:33 Женщин задержали в Москве за пропаганду экстремистской символики Shot: двух женщин задержали в Москве за пропаганду экстремистской символики Сайт мэра и правительства Москвы

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В Зеленограде Госавтоинспекция задержала двоих женщин за пропаганду экстремистской символики. На номерах Mercedes 37-летнего педагога по английскому языку и Toyotа 65-летней пенсионерки заметили флаг легиона «Свобода России»*. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как рассказали в источнике, на нижней части багажника обеих машин флаг Российской Федерации был видоизменен. Вместо красной полосы — белая. Один из автомобилей с запрещенным флагом заметили во дворе и остановили, когда женщина поехала по делам, а вторую сотрудники ГИБДД задержали сразу на дороге. Однако не исключено, что водителей решили подставить.

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Их задержали для дальнейшего разбирательства. В отношении женщин составили административный протокол по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»).

Вчера, 23 мая, сотрудники правоохранительных органов в Северном Чертанове задержали супругов из Белоруссии. Пара запустила в небо воздушные шары с символикой экстремистов той же организации. Видео о своего преступления они опубликовали во всех проукраинских источниках.

* Легион «Свобода России» признан Верховным судом России террористической организацией и запрещен на территории РФ.