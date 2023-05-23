Происшествия 23 мая 2023, 13:47 Белорусских супругов задержали в Москве за запуск шаров с террористической символикой Shot: в Москве задержали супругов из Белоруссии за запуск «террористических» шаров Unsplash

Читать 360tv в

В Северном Чертанове супруги из Белоруссии запустили в небо шары с флагом террористической организации Легион «Свобода России»*. Их задержала полиция, сообщил «Shot».

По информации из источника, муж с женой приехали к одному из прудов на автомобиле марки «Toyota Camry» и достали из багажника запрещенную символику. Мужчина запустил шары в небо, а его супруга снимала все на телефон для отчета. После этого пара быстро скрылась с места происшествия.

Реклама

Кадры они оперативно передали во все проукраинские ресурсы. Видео массово распространили во время атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область.

Сейчас супругов задержали, с ними работают силовики.

Ранее петербургские правоохранители задержали студента СПбПУ, сотрудницу визового центра и 21-летнюю предпринимательницу по подозрению в призывах к террористической деятельности в Сети. Основанием для этого стала переписка в пяти Telegram-чатах, где фигуранты размещали сообщения, содержащие призывы к экстремистским действиям, пропаганду и оправдание терроризма, а также призывы к массовым беспорядкам. Подозреваемых допросили и отпустили под подписку о невыезде.

*Легион «Свобода России» признан Верховным судом России террористической организацией и запрещен на территории РФ