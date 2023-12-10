Происшествия 10 декабря 2023, 02:52 Жена пластического хирурга умерла при его операции The Sun: женщина погибла под ножом своего мужа — пластического хирурга Freepik

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Мать троих детей Хиллари Браун умерла во время пластической операции, которую делал ее муж — известный хирург. Об этом сообщил таблоид The Sun.

По информации издания, 33-летняя Хиллари Браун вышла замуж за Бена два года назад. У женщины было трое детей от предыдущего брака в возрасте от четырех до восьми лет. А еще страсть к пластическим операциям — благо муж-хирург в этой сфере мог исполнить любой ее каприз.

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Но одно из вмешательств закончилось трагически — на операционном столе у Хиллари остановилось сердце. Муж вызвал службу 911, и сам пытался до прихода спасателей реанимировать супругу. Это не помогло — женщина впала в кому. А спустя неделю врачи диагностировали у нее смерть мозга и отключили от системы жизнеобеспечения.

Сейчас мужчина находится под следствием. По версии врачей «скорой помощи», смерть Хилари могла произойти из-за передозировки лекарства. Пластический хирург свою вину в гибели жены отрицает.

В октябре стало известно, что москвичка потеряла возможность дышать носом из-за двух неудачных пластических операций.

Ранее «360» рассказывал, чем опасны пластические операции.