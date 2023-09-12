Здоровье 12 сентября 2023, 18:23 Опасные модификации. Как пластические операции могут искалечить жизнь Пластический хирург Алексанян объяснил, сколько операций можно сделать за раз Freepik

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Сфера пластической хирургии развивается с каждым годом. Зачастую люди хотят не только изменить что-то в своем теле, но сделать это здесь и сейчас. Иногда процедуры назначают по состоянию здоровья, однако большинство операций нацелены на погоню за стандартами красоты. Бывает и так, что жажда идеала превращается в сущий кошмар.

Кома после пластической операции

В середине июля пластическая операция по коррекции век обернулась трагедией для женщины из Воронежа, писал Telegram-канал Baza. По совету лечащего врача она запланировала блефаропластику в городской клинической больнице Пятигорска.

Россиянка приехала в клинику в апреле и сдала все необходимые анализы. Медики не обнаружили противопоказаний. Сама процедура, по их словам, должна была занять всего два часа.

Но через 30 минут после начала состояние клиентки резко ухудшилось: упал уровень насыщения крови кислородом, развился анафилактический шок и остановилось сердце. Врачи реанимировали пациентку и продолжили операцию.

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Однако после манипуляций она впала в кому. Родным врачи сказали, что женщину специально ввели в медикаментозную кому из-за судорог и скоро она должна прийти в себя. Но в сознание россиянка так и не пришла.

Вполне обычная процедура влекла за собой кому первой степени — это состояние ступора. Пациентка дышит и питается с помощью трубки, ее мозг почти не активен.

Родственники пострадавшей предположили, что случившееся — результат ошибки медиков. По последним данным, семья обратилась в Росздравнадзор, Минздрав России и Следственный комитет. На врачей возбудили уголовное дело.

Тысяча и одна операция

В начале сентября 47-летняя петербурженка решилась на полноценное преображение, которое стоило ей жизни, сообщил Telegram-канал Shot. Женщина обратилась в частную премиальную клинику, чтобы сделать два десятка операций за раз: липосакцию спины, талии, крестца, верхней части живота, зон галифе, ребер, а еще лифтинг лба, бровей, под бровями, висков, подбородка, молочных желез и ягодиц.

Хирурги не стали отговаривать и провели процедуры. Однако через два дня состояние их клиентки резко ухудшилось. Но сотрудники клиники заверили родных, что женщина попросту отдыхает после процедур, поэтому не выходит на связь.

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На деле все оказалось куда страшнее. Выяснилось, что у женщины анемия — это патологическое состояние, при котором в крови наблюдается недостаток гемоглобина, что может вызывать аритмию и недостаточность сердца. Пациентку немедленно отправили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, где она скончалась.

По предварительным данным Life, причиной смерти стали инфаркт, отек мозга и легких. Правоохранительные органы проводят ряд судебно-медицинских экспертиз, оперативники начали проверку в клинике.

«Двадцать три операции за раз — физически нереально»

Пластический хирург доктор медицинских наук и профессор Тигран Алексанян заявил «360», что история с 23 операциями за один раз походит на «выдумку». По его словам, сделать несколько десятков процедур одновременно невозможно.

«Двадцать три пластические операции за раз — это слишком. По времени это сделать невозможно. Сколько [пациентка] тогда находилась на операционном столе? Как практик и человек, который этим занимается, просто не представляю, как это возможно. Какой адекватный врач возьмется за это?» — порассуждал хирург.

Пластическая операция. Центральная клиническая больница Правительственного медицинского центра Российской Федерации. / РИА «Новости»

Алексанян предположил, что у женщины среди прочего могла случиться жировая эмболия. Она проявляется в форме дыхательной недостаточности и поражения центральной нервной системы.

Максимум операций, который можно сделать за раз, — две процедуры. Либо три, если они маленькие. Двадцать три — физически невозможно. Оперировать человека на протяжении суток под наркозом нереально. Кажется, здесь какая-то лукавая информация. Тигран Алексанян пластический хирург

Доктор медицинских наук и профессор ФГБОУ ДПО Российской академии преддипломного образования Юлия Галлямова согласилась с пластическим хирургом, хотя отметила в разговоре с «360», что нескольких операций за раз — процедура довольно популярная и возможная.

«В таком случае уменьшается вред здоровью, если делать несколько операций подряд спустя какое-то время. Связано это именно с глубоким наркозом — основным риском при любых процедурах. Но два десятка операций, конечно, много. Тут, скорее всего, переборщили с этим», — подчеркнула медик.

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Риски даже для здорового организма

Алексанян подчеркнул, что результат процедуры всегда зависит от исходных данных. Хоть «улучшение себя» звучит привлекательно, пластические операции имеют много противопоказаний.

Противопоказаний [к пластическим операциям] очень много: начиная от сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, заканчивая анемией, раком или другими проблемами с кровью. Тигран Алексанян пластический хирург

Во время подготовки специалисты обязаны изучить исходные данные пациента, проверить наличие определенных заболеваний и только потом решать, делать процедуру или нет, уточнил эксперт.

РИА «Новости»

Галлямова добавила, что под нож противопоказано ложиться людям с хроническими и системными заболеваниями. Любая пластическая операция — определенный риск.

Всегда есть доля непредсказуемости, как поведет себя организм после операции, даже если он совершенно здоровый. Юлия Галлямова профессор кафедры дерматовенерологии, доктор медицинских наук

В чем опасность пластических операций

По словам пластического хирурга, одна из наиболее сложных и опасных процедур — липосакция. Алексанян объяснил, что после операции повышаются риски появления жировой эмболии.

Кроме того, пластические операции с использованием имплантов или специального геля могут доставить пациентам немало хлопот, если должным образом не соблюдать все рекомендации врачей.

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Проблемы с имплантами могут начаться даже спустя несколько лет после самой процедуры, если невнимательно относиться к своему здоровью.

В пример собеседник «360» привел историю одной пациентки: женщина пришла с воспалением грудного импланта после того, как порубила дрова топором. Помимо этого, воспаления могут случиться из-за переохлаждения или долгого пребывания в сауне.

«Здесь одна половина дела — получить результат после операции, а другая — как человек себя держит и за собой ухаживает», — подытожил пластический хирург.