Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Там уточнили, что вместе с Александром летела не его супруга.

Эту информацию подтвердила и Лера Кудрявцева — вместе с Колтовым они вели шоу «Звезды сошлись». Она отметила, что сейчас с супругой Колтового вышел на связь корреспондент. Никаких подробностей Кудрявцева пока не знает, кто был на борту с Александром — тоже.

«Саша многих звал полетать», — отметила телеведущая.

Водитель, который побежал тушить самолет после крушения, рассказал «360», что видел тела погибших. Рядом с мужчиной была находилась девушка — это поняли по длинным волосам.

«Она вся обгоревшая была. Волосы еще как-то остались длинные, поэтому и поняли, что девушка. Такая худенькая, маленькая — а он-то здоровый. Они уже обгоревшие были, полностью сгоревшие», — рассказал он.

Ранее СМИ сообщали, что вместе с Колтовым погибла его жена, которая находилась с ним на борту. У пары осталась девятилетняя дочь.