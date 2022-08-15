Высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 18:00 29 августа. Правительство сообщило, что сохраняется угроза совершения террористического акта.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий („желтый“) уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали горожанам не трогать бесхозные вещи, потому что там могут быть установлены взрывные устройства. При обнаружении неизвестного предмета необходимо попытаться установить его хозяина, а если такового не обнаружится, сообщить в вышестоящие органы.

«Желтый» уровень террористической опасности установили в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота 31 июля, 7 августа его продлили до 14 августа.